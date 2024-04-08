«Подключили частного детектива»: в Новосибирске два месяца ищут родственника популярного блогера

С собой у мужчины был черный тканевый рюкзак Источник: «ЛизаАлерт», Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске уже два месяца ищут пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Анатолий Евтушенко исчез 9 февраля, последний раз его видели в парикмахерской на улице Советской, 55.



Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 29-летнего Анатолия Евтушенко до сих пор не нашли. В пресс-службе отряда отметили, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока судьба мужчины не станет известна. О том, что мужчину так и не нашли подтвердили и в региональном МВД.



О продолжении поисков в социальных сетях сообщили и блогер Ян Топлес. Как отметил Топлес, к поиску подключили частного детектива.



— Мы так и не нашли Толю. Поиски продолжаются уже с частным детективом и знаете, чего мы ждем от весны? Как и вы — когда растает снег, чтобы иметь возможность начать поиски в лесополосе, — написал блогер в личных социальных сетях.



Анатолий Евтушенко ростом 175 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные с белой надписью кроссовки и черную шапку. С собой у Анатолия был черный тканевый рюкзак.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

