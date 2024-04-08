НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 754мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцев ждут морозы до -12 градусов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Увольняют из-за флирта
Кандидаты в шорт-лист премии
Скупают жильё на Бали
Репортаж с «Гастрокорта»
Самый дорогой безвиз
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия «Подключили частного детектива»: в Новосибирске два месяца ищут родственника популярного блогера

«Подключили частного детектива»: в Новосибирске два месяца ищут родственника популярного блогера

Анатолий Евтушенко исчез 9 февраля после стрижки в парикмахерской на улице Советской

953
9 комментариев
С собой у мужчины был черный тканевый рюкзак

В Новосибирске уже два месяца ищут пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Анатолий Евтушенко исчез 9 февраля, последний раз его видели в парикмахерской на улице Советской, 55.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 29-летнего Анатолия Евтушенко до сих пор не нашли. В пресс-службе отряда отметили, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока судьба мужчины не станет известна. О том, что мужчину так и не нашли подтвердили и в региональном МВД.

О продолжении поисков в социальных сетях сообщили и блогер Ян Топлес. Как отметил Топлес, к поиску подключили частного детектива.

— Мы так и не нашли Толю. Поиски продолжаются уже с частным детективом и знаете, чего мы ждем от весны? Как и вы — когда растает снег, чтобы иметь возможность начать поиски в лесополосе, — написал блогер в личных социальных сетях.

Анатолий Евтушенко ростом 175 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные с белой надписью кроссовки и черную шапку. С собой у Анатолия был черный тканевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.

ПО ТЕМЕ
Пропал мужчина Поиск без вести пропавших Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  29

Геннадий,  28

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление