«Вызвали скорую, но врачей он не дождался»: что известно о пропаже родственника блогера-миллионника в Новосибирске

Как объяснил в своем телеграм-канале блогер Ян Топлес, с прошлой пятницы об Антоне Евтушенко нет новостей. Последний раз его видели на улице Советской, 55, блогер попросил всех, у кого есть записи с камер, сохранить данные.

— Последний раз его видели на улице Советской, 55. Может, кто-то рядом живет, у кого-то есть камера и можно сохранить данные с камер. Не пишите слова сожаления и не по делу, каждая секунду важна. Его уже неделю нет, в Новосибирске -30 градусов, — рассказал Ян Топлес в телеграм-канале «Друг Фи-фи».