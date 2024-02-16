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«Вызвали скорую, но врачей он не дождался»: что известно о пропаже родственника блогера-миллионника в Новосибирске

В парикмахерской мужчина вел себя странно

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Последний раз Антона видели в парикмахерской на улице Советской

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Блогер-миллионник рассказал о пропаже родственника в Новосибирске. Последний раз брат жены Яна Топлеса, 29-летний Антон Евтушенко, выходил на связь 9 февраля.

Как объяснил в своем телеграм-канале блогер Ян Топлес, с прошлой пятницы об Антоне Евтушенко нет новостей. Последний раз его видели на улице Советской, 55, блогер попросил всех, у кого есть записи с камер, сохранить данные.

— Последний раз его видели на улице Советской, 55. Может, кто-то рядом живет, у кого-то есть камера и можно сохранить данные с камер. Не пишите слова сожаления и не по делу, каждая секунду важна. Его уже неделю нет, в Новосибирске -30 градусов, — рассказал Ян Топлес в телеграм-канале «Друг Фи-фи».

В мужской парикмахерской KONTORA поделились с НГС, что уже помогли полиции с поисками, показали записи с камер видеонаблюдения. При этом отмечают, что пропавший мужчина вел себя странно.

— У него были странные реакции на обычные действия, ему было плохо, от скорой помощи он отказался. Мы вызывали скорую помощь, но врачей он не дождался, удерживать насильно мы его не могли, — объяснили в парикмахерской.

К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», в пресс-службе сообщили НГС, что заявка на поиски поступила 14 февраля. Пропал Антон 9 февраля в Центральном районе города. По заявке отряд начал распространение ориентировок в Сети и сбор информации, чтобы узнать возможное местонахождение пропавшего.

Антона ищут и волонтеры

Антона ищут и волонтеры

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Антон Евтушенко ростом 175 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные с белой надписью кроссовки и черную шапку. С собой у Антона был черный тканевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по номеру 8 800 700-54-52 или 112.

В Новосибирской области в городе Обь пропала 16-летняя Анастасия Кунгурова. Девушка вышла из дома 15 февраля и исчезла.

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