«Вызвали скорую, но врачей он не дождался»: что известно о пропаже родственника блогера-миллионника в Новосибирске

Блогер-миллионник рассказал о пропаже родственника в Новосибирске. Последний раз брат жены Яна Топлеса,
Как объяснил в своем телеграм-канале блогер Ян Топлес, с прошлой пятницы об Антоне Евтушенко нет новостей. Последний раз его видели на улице Советской, 55, блогер попросил всех, у кого есть записи с камер, сохранить данные.
— Последний раз его видели на улице Советской, 55. Может, кто-то рядом живет, у кого-то есть камера и можно сохранить данные с камер. Не пишите слова сожаления и не по делу, каждая секунду важна. Его уже неделю нет, в Новосибирске -30 градусов, — рассказал Ян Топлес в телеграм-канале «Друг Фи-фи».
В мужской парикмахерской KONTORA поделились с НГС, что уже помогли полиции с поисками, показали записи с камер видеонаблюдения. При этом отмечают, что пропавший мужчина вел себя странно.
— У него были странные реакции на обычные действия, ему было плохо, от скорой помощи он отказался. Мы вызывали скорую помощь, но врачей он не дождался, удерживать насильно мы его не могли, — объяснили в парикмахерской.
К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», в пресс-службе сообщили НГС, что заявка на поиски поступила 14 февраля. Пропал Антон 9 февраля в Центральном районе города. По заявке отряд начал распространение ориентировок в Сети и сбор информации, чтобы узнать возможное местонахождение пропавшего.
Антон Евтушенко ростом
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по номеру
В Новосибирской области в городе Обь пропала