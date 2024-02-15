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В Новосибирске заявили о поиске брата жены известного видеоблогера

Данные об этом появились в соцсетях

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Информация об этом появилась на странице Яна Топлеса во «ВКонтакте»

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В Сети заявили о том, что в Новосибирске пропал 29-летний Анатолий Евтушенко. Молодой человек оказался родственником жены видеоблогера Яна Топлеса (настоящее имя — Ян Лапотков).

Информация об этом появилась на странице Яна Топлеса во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что мужчина выходил на связь 9 февраля.

— Пропал брат моей жены. Последний раз выходил на связь по телефону в пятницу 9 февраля в 9 вечера, — сказано в сообщении.

Рост Анатолия Евтушенко составляет около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы русые, на шее и груди молодого человека имеется татуировка. Мужчина был одет в черные джинсы, кофту, куртку и кроссовки. Анатолий взял с собой черный рюкзак, сказано в сообщении.

В своих социальных сетях Ян Топлес обратился к специалистам поискового отряда «ЛизаАлерт». Он предположил, что с мужчиной могло что-то случиться.

— Хочу обратиться к «ЛизаАлерт». Мы вам написали, заявка есть. Очень хотели бы с вами поработать, потому что человека нет уже неделю. В целом, мне кажется, что все ведет к тому, что с человеком что-то случилось, — сказал Ян Топлес.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области с просьбой уточнить, поступала ли информация об исчезновении мужчины специалистам.

В начале февраля в Новосибирске пропала 47-летняя женщина. Ее местонахождение было неизвестно с 3 февраля.

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