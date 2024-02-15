В Новосибирске заявили о поиске брата жены известного видеоблогера

В Сети заявили о том, что в Новосибирске пропал 29-летний Анатолий Евтушенко. Молодой человек оказался родственником жены видеоблогера Яна Топлеса (настоящее имя — Ян Лапотков).



Информация об этом появилась на странице Яна Топлеса во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что мужчина выходил на связь 9 февраля.

