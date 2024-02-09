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В Новосибирске исчезла 47-летняя женщина — ее ищут почти неделю

Местонахождение Татьяны Шубиной неизвестно с 3 февраля

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Сибирячка исчезла в Дзержинском районе

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В Новосибирске пропала 47-летняя Татьяна Шубина (Барсукова, Усова, Мусиенко) из Дзержинского района. Женщина исчезла в начале февраля.

Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». Местонахождение сибирячки неизвестно с 3 февраля.

— С 3 февраля 2024 года её местонахождение неизвестно, — сообщили специалисты.

Рост сибирячки составляет 152 сантиметра, телосложение худощавое, волосы коричневые, глаза карие. Женщина была одета в черный пуховик, платье и черные высокие сапоги.

В январе в Новосибирске пропала 43-летняя Ольга Пушкарева. Как рассказал НГС супруг сибирячки, женщина исчезла в день, когда умерла ее мать.

ЛизаАлертПропал человекДзержинский районПоисковой отряд
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