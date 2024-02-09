В Новосибирске исчезла 47-летняя женщина — ее ищут почти неделю

В Новосибирске пропала 47-летняя Татьяна Шубина (Барсукова, Усова, Мусиенко) из Дзержинского района. Женщина исчезла в начале февраля.
Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». Местонахождение сибирячки неизвестно с 3 февраля.
— С 3 февраля 2024 года её местонахождение неизвестно, — сообщили специалисты.
Рост сибирячки составляет 152 сантиметра, телосложение худощавое, волосы коричневые, глаза карие. Женщина была одета в черный пуховик, платье и черные высокие сапоги.