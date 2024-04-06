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Происшествия «Остался без УАЗа»: автомобиль смыло потоком воды в Новосибирской области — видео

«Остался без УАЗа»: автомобиль смыло потоком воды в Новосибирской области — видео

Инцидент произошел в Ордынском районе

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Инцидент произошел в Ордынском районе

В соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором зафиксирован автомобиль, плывущий по воде. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

По его данным, машину заметили в поселке Пролетарский Ордынского района. Транспортное средство якобы принадлежит егерю, заявили в паблике.

— Егерь остался без УАЗа из-за паводка, — сказано в сообщении.

Видео опубликовали в соцсетях

На кадрах можно заметить перевернутый автомобиль, который находится в воде. В один момент транспорт начинает плыть за счет бурного потока.

НГС позвонил в администрацию Пролетарского сельсовета с просьбой прокомментировать данные, но журналисту не ответили на звонок. В пресс-службе Минприроды Новосибирской области НГС сообщили, что на кадрах зафиксирован личный автомобиль охотоведа подведомственного учреждения. Транспорт не является служебной техникой.

— К исполнению служебных обязанностей ситуация не имеет, — уточнили в министерстве.

Если вам известны подробности происшествия, или вы знаете владельца автомобиля, просим связаться с редакцией НГС
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Мы в соцсетях

6 апреля стало известно, что недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске затопило СНТ.

Накануне в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Группировки сил и средств спасателей работают в трех районах региона для принятия мер по защите населения и территорий от паводковых вод.

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