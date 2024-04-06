«Остался без УАЗа»: автомобиль смыло потоком воды в Новосибирской области — видео

Инцидент произошел в Ордынском районе Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»











В соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором зафиксирован автомобиль, плывущий по воде. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».



По его данным, машину заметили в поселке Пролетарский Ордынского района. Транспортное средство якобы принадлежит егерю, заявили в паблике.



— Егерь остался без УАЗа из-за паводка, — сказано в сообщении.

Видео опубликовали в соцсетях Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

На кадрах можно заметить перевернутый автомобиль, который находится в воде. В один момент транспорт начинает плыть за счет бурного потока.



НГС позвонил в администрацию Пролетарского сельсовета с просьбой прокомментировать данные, но журналисту не ответили на звонок. В пресс-службе Минприроды Новосибирской области НГС сообщили, что на кадрах зафиксирован личный автомобиль охотоведа подведомственного учреждения. Транспорт не является служебной техникой.

— К исполнению служебных обязанностей ситуация не имеет, — уточнили в министерстве.



6 апреля стало известно, что недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске затопило СНТ.

