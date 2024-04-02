Мощный взрыв после атаки беспилотника в Татарстане попал на видео

2 апреля, в 05:45 мск, дроны атаковали ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это первый случай с начала СВО, когда беспилотники долетают до региона. Очевидцы успели заснять атаку БПЛА на видео.
В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что серьезных разрушений в результате атаки нет, технологический процесс предприятий нарушен не был. Поступает все новая информация по количеству пострадавших — на момент публикации известно о семи пострадавших.
Как сообщает Mash, на видео беспилотный ударный комплекс, разработанный украинской компанией Ukrjet. На его борту могло находиться не менее 20 килограмм взрывчатки, он способен пролететь до 800 километров. ВСУ использует этот беспилотник с 2020 года.
Еще один беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс региона. Пострадал завод «Танеко» в Нижнекамске. Как сообщает РИА Новости, после прилета на предприятии начался пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут.
Как сообщают корреспонденты 116.RU, жизни пострадавших ничего не угрожает: троих уже отпустили домой после осмотра, остальные госпитализированы и проходят медобследование. За подробностями происходящего можете следить в онлайн-трансляции у наших коллег из издания 116.RU.