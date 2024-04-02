Мощный взрыв после атаки беспилотника в Татарстане попал на видео

Еще никогда раньше беспилотники не долетали до региона Источник: Пул № 3 / T.me











2 апреля, в 05:45 мск, дроны атаковали ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это первый случай с начала СВО, когда беспилотники долетают до региона. Очевидцы успели заснять атаку БПЛА на видео.

Автор этого видео еще не подозревает, что через несколько минут беспилотник атакует предприятие Источник: URA.RU / T.me

Источник: «Контекст» / T.me

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В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что серьезных разрушений в результате атаки нет, технологический процесс предприятий нарушен не был. Поступает все новая информация по количеству пострадавших — на момент публикации известно о семи пострадавших.



Источник: Пул № 3 / T.me

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Как сообщает Mash, на видео беспилотный ударный комплекс, разработанный украинской компанией Ukrjet. На его борту могло находиться не менее 20 килограмм взрывчатки, он способен пролететь до 800 километров. ВСУ использует этот беспилотник с 2020 года.



Источник: Baza / T.me

Еще один беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс региона. Пострадал завод «Танеко» в Нижнекамске. Как сообщает РИА Новости, после прилета на предприятии начался пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут.

Источник: «Контекст» / T.me









