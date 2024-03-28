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Происшествия Спецоперация на Украине Военный самолет упал в море у Севастополя

Военный самолет упал в море у Севастополя

Пилота подобрали на расстоянии двухсот метров от берега

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Губернатор Севастополя сообщил, что жизни пилота ничего не угрожает — он успел катапультироваться

В море вблизи Севастополя упал военный самолет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

— Пилот катапультировался, — сообщил Развожаев. — Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.

Модель самолета и причины крушения самолета Развожаев не уточнил. Он подчеркнул, что гражданские объекты не пострадали. По информации РИА Новости, движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно приостановлено.

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Севастополь Военный самолет
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