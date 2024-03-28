Военный самолет упал в море у Севастополя

В море вблизи Севастополя упал военный самолет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
— Пилот катапультировался, — сообщил Развожаев. — Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.
Модель самолета и причины крушения самолета Развожаев не уточнил. Он подчеркнул, что гражданские объекты не пострадали. По информации РИА Новости, движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно приостановлено.