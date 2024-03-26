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Происшествия «Было прописано 37 человек»: житель частного сектора сгорел в «резиновом доме» в Новосибирске

«Было прописано 37 человек»: житель частного сектора сгорел в «резиновом доме» в Новосибирске

Он нарушил пожарную безопасность

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В частном секторе становится всё больше пожаров

В Новосибирске в частном секторе заживо сгорел местный житель. Инцидент произошел вчера, 25 марта. О нем стало известно во время аппаратного совещания и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова сегодня, 26 марта.

— Буквально вчерашний пожар подтверждает, что есть грубейшие нарушения пожарной безопасности. Частный сектор, 37 прописанных. Опять подозрительно, что человек, который злоупотреблял, погиб. И такие 70–80% пожаров, — отметил Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска. — Если брать статистику, то на сегодня уже у нас 17 погибших, увеличение по сравнению с прошлым годом на том же уровне. Жилой сектор остается напряженным по количеству пожаров. У нас плюс 55 пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основная причина трагедий — нарушение правил пожарной безопасности.

На прошлой неделе загорелся частный дом в Кировском районе Новосибирска.

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