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Частный дом загорелся недалеко от Бугринского моста — кадры с места

На месте работают пожарные

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Здание находится в Кировском районе

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18 марта загорелся частный дом в Кировском районе Новосибирске. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет» во «ВКонтакте».

— Пожар на улице Коуракская. Горит дом и надворные постройки, на месте работают два пожарных расчета. Подробности возгорания уточняются, — говорится в сообщении «Бугринского комитета».

НГС запросил информацию в ГУ МЧС по Новосибирской области. При получении ответа материал будет дополнен.

В конце февраля трагедия в тесном новосибирском квартале унесла четыре жизни — спасателей задержал тупик на месте проезда.

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