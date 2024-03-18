Частный дом загорелся недалеко от Бугринского моста — кадры с места

18 марта загорелся частный дом в Кировском районе Новосибирске. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет» во «ВКонтакте».



— Пожар на улице Коуракская. Горит дом и надворные постройки, на месте работают два пожарных расчета. Подробности возгорания уточняются, — говорится в сообщении «Бугринского комитета».

