НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

ю-з.

 750мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Путину сообщили о задержании 11 человек

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall МЧС начало разбирать завалы после теракта в «Крокус Сити Холле»: видео с места ЧП

МЧС начало разбирать завалы после теракта в «Крокус Сити Холле»: видео с места ЧП

По данным СК, количество погибших выросло до 93 и может увеличиться

588
1 комментарий

МЧС России опубликовало кадры разбора завалов на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео и фото появились в telegram-канале ведомства.

На фото видно, что концертный зал полностью выгорел, от трибун остались только металлические подлокотники и ограждения. От крыши здания не осталось ничего, кроме скелета.

По данным СК, количество погибших при теракте выросло до 93. Более 120 человек сейчас находится в больницах. Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе».

Если вы были очевидцем ЧП, знаете погибших или пострадавших во время трагедии, свяжитесь с редакцией MSK1.RU
Звоните круглосуточно+7 982 630 3102
Мы в соцсетях
После трагедии в Москве и Московской области отменили все массовые мероприятия и очные занятия в вузах. Красную площадь закрыли для посетителей. Всё самое важное MSK1.RU собирает в сюжете на сайте и в онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Крокус Crocus City Hall Теракт Пожар МЧС Разбор завалов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Marina, 54

Gera, 29

Григорий, 54

Никита, 37

Тимур, 34

Василиса, 26

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление