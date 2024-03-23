МЧС начало разбирать завалы после теракта в «Крокус Сити Холле»: видео с места ЧП

Источник: МЧС России / T.me

МЧС России опубликовало кадры разбора завалов на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео и фото появились в telegram-канале ведомства.

На фото видно, что концертный зал полностью выгорел, от трибун остались только металлические подлокотники и ограждения. От крыши здания не осталось ничего, кроме скелета.

Источник: МЧС России / T.me











Источник: МЧС России / T.me











Источник: МЧС России / T.me











По данным СК, количество погибших при теракте выросло до 93. Более 120 человек сейчас находится в больницах. Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе».