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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Мы в полном шоке». Директор группы «Пикник» — о планах коллектива и пропавшем участнике

«Мы в полном шоке». Директор группы «Пикник» — о планах коллектива и пропавшем участнике

Сведений об участнике группы нет уже больше 12 часов

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Группа не раскрывает, кто именно из участников пропал

Неизвестной остается судьба одного из членов группы «Пикник», перед концертом которой накануне в Подмосковье начался теракт. Об этом «Фонтанке» сообщил директор группы Юрий Чернышевский 23 марта.

По словам Чернышевского, сведений об участнике коллектива нет уже больше 12 часов. Кто именно пропал, группа не раскрывает.

Что касается гастрольного графика, то говорить об отмене концертов еще рано.

— Мы в полном шоке, следим за новостями вместе со всей страной, — добавил директор группы.

Ближайший концерт у группы намечен в Петербурге на 27 марта в БКЗ «Октябрьский».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы расстреливали людей в холле и концертном зале. После стрельбы начался масштабный пожар, который до сих пор не потушен. На данный момент официально подтверждены данные о 121 пострадавшем и 93 погибших.

Днем 23 марта силовики официально сообщили о задержании 11 человек, четверо из которых подозреваются непосредственно в массовом убийстве людей.

Всю информацию о трагедии, которая стала самой крупной в России за последние 20 лет, мы собираем в режиме онлайн.

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