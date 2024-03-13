«Пап, самолет горит и падает». Очевидцы — о крушении Ил-76 в Ивановской области: видео

12 марта в Ивановской области вскоре после взлета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны: причиной крушения могло стать возгорание одного из двигателей. На борту находились 16 человек.
Корреспонденты MSK1.RU побывали в деревнях, расположенных недалеко от места крушения. Очевидцы трагедии рассказали, что происходило после крушения борта.
— У меня ребенок в школе был, — рассказывает Юрий. — Ребенок и позвонил, говорит: «Пап, мы видим, как самолет, говорит, падает, в школе видели из окна. Паники не было, позвонили родственникам, позвонил соседу. Я говорю: "Ребенок звонит, там самолет падает". Он: «Да, я слышу грохот».
Сам момент падения многие местные жители не видели, а звук взрыва, по их словам, был негромким. Но последствия произошедшего ощущаются до сих пор.
— Я сегодня пришла с работы и иду просто по улице — ни одного человека, — вздыхает жительница села Богородское.
Ранее мы рассказывали, что известно о погибшем в Ил-76 летчике. Публиковали мы и другие подробности: пилоты сумели увести горящий самолет от жилых домов, за что могут получить государственные награды посмертно.
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