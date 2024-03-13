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Крушение Ил-76

«Пап, самолет горит и падает». Очевидцы — о крушении Ил-76 в Ивановской области: видео

Поговорили с местными жителями о трагедии с военно-транспортным самолетом

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Видео: MSK1.RU

12 марта в Ивановской области вскоре после взлета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны: причиной крушения могло стать возгорание одного из двигателей. На борту находились 16 человек.

Корреспонденты MSK1.RU побывали в деревнях, расположенных недалеко от места крушения. Очевидцы трагедии рассказали, что происходило после крушения борта.

— У меня ребенок в школе был, — рассказывает Юрий. — Ребенок и позвонил, говорит: «Пап, мы видим, как самолет, говорит, падает, в школе видели из окна. Паники не было, позвонили родственникам, позвонил соседу. Я говорю: "Ребенок звонит, там самолет падает". Он: «Да, я слышу грохот».

Сам момент падения многие местные жители не видели, а звук взрыва, по их словам, был негромким. Но последствия произошедшего ощущаются до сих пор.

— Я сегодня пришла с работы и иду просто по улице — ни одного человека, — вздыхает жительница села Богородское.

Ранее мы рассказывали, что известно о погибшем в Ил-76 летчике. Публиковали мы и другие подробности: пилоты сумели увести горящий самолет от жилых домов, за что могут получить государственные награды посмертно.


Все новости о крушении Ил-76 мы собираем в этом разделе.

Крушение Ил-76Крушение самолетаАвиакатастрофаИвановская область
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