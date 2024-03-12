«ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт — о масштабной атаке БПЛА по России

— Ранее удары ограничивались либо одним, либо несколькими регионами. Сегодня всё было гораздо масштабнее. Почему именно сейчас и какие цели преследует противник?

— Готовили эту акцию именно на вторник, 12 марта, когда уже вовсю идёт подготовка к выборам. Видно, что к этой атаке не за один вечер готовились, понимаете? И специальные беспилотники, и продуманные маршруты, и обеспечение прикрытий.

Конечно же, решался вопрос о нанесении ударов по нескольким регионам. И обратите внимание, во вновь созданных Московском и Ленинградском военных округах. «Вы создали новые округа, а мы все равно можем в них проникать и бить». Кроме того, они же понимают, что самые активные люди, избиратели — это жители центральных регионов. Там смотрят даже на события исторического масштаба; я имею в виду, например, нижегородское ополчение Минина и Пожарского. Я просто пытаюсь, как говорится, продумать, как думают аналитики в Пентагоне и в целом в НАТО.