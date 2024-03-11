В Сибири 6-летний мальчик скатился с горки и попал под колеса авто — ребенок погиб

После ДТП в отношении водителя автомобиля была проведена процедура освидетельствования, которая установила, что он был пьян — результат превысил допустимую норму алкоголя в выдыхаемом воздухе в 4,5 раза. Известно, что в 2010 году он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.