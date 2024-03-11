В Сибири 6-летний мальчик скатился с горки и попал под колеса авто — ребенок погиб

В поселке Залари Иркутской области шестилетний мальчик скатился с горки и попал под колеса автомобиля. После этого ребенок погиб. Об этом 11 марта сообщили в Telegram-канале регионального управления СКР.
Трагедия произошла 10 марта. По версии следствия, около 16 часов на улице Первомайской 32-летний водитель ВАЗ-2109 задавил 6-летнего мальчика, который скатывался на тюбе от гаража со снежного уклона вблизи дороги. Водитель доставил ребенка в районную больницу, но спасти малыша не удалось, он умер от полученных травм.
После ДТП в отношении водителя автомобиля была проведена процедура освидетельствования, которая установила, что он был пьян — результат превысил допустимую норму алкоголя в выдыхаемом воздухе в 4,5 раза. Известно, что в 2010 году он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», санкции которой предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы.
Прокуратура также проводит проверку.
В начале марта в Новосибирской области две девочки катались на плюшке и врезались в дерево. Они попали в больницу.