Две школьницы врезались на плюшке в дерево в Новосибирской области — одна из них в реанимации

Две девочки 14 и 15 лет врезались на тюбинге в дерево в Искитиме Новосибирской области. Школьницы получили травмы. Информация об этом появилось в местном официальном издании.



«Искитимская газета» сообщила со ссылкой на Службу гражданской защиты населения, что 2 марта около 17:00 две девочки врезались на «плюшке» в дерево. В результате обе получили серьезные травмы. 14-летнюю девочку медики доставили в травмотологическое отделение искитимской больницы, а 15-летнюю девочку — в реанимацию ИЦГБ.