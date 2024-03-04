Две школьницы врезались на плюшке в дерево в Новосибирской области — одна из них в реанимации

Две девочки 14 и 15 лет врезались на тюбинге в дерево в Искитиме Новосибирской области. Школьницы получили травмы. Информация об этом появилось в местном официальном издании.
«Искитимская газета» сообщила со ссылкой на Службу гражданской защиты населения, что 2 марта около 17:00 две девочки врезались на «плюшке» в дерево. В результате обе получили серьезные травмы. 14-летнюю девочку медики доставили в травмотологическое отделение искитимской больницы, а 15-летнюю девочку — в реанимацию ИЦГБ.
НГС обратился за комментариями в пресс-службу Минздрава региона и Следственный комитет.
Недавно в Алтайском крае двое детей получили травмы при катании на тюбингах со снежного склона. Тогда девочки 5 и 9 лет катались на тюбингах и врезались в дерево, дети получили перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.