«Перелом позвоночника и сотрясение»: две девочки получили травмы при катании на тюбингах в Сибири

В сообщении сказано, что инцидент произошел 28 января в районе спортивного комплекса «Заря» в городе Бийске. Две девочки 5 и 9 лет катались на тюбингах и врезались в дерево. Уточняется, что речь идет о «несанкционированной горке».



— Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, — сообщили в ведомстве.

