«Перелом позвоночника и сотрясение»: две девочки получили травмы при катании на тюбингах в Сибири

В Алтайском крае две девочки получили травмы при катании на тюбингах со снежного склона. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по региону.
В сообщении сказано, что инцидент произошел 28 января в районе спортивного комплекса «Заря» в городе Бийске. Две девочки 5 и 9 лет катались на тюбингах и врезались в дерево. Уточняется, что речь идет о «несанкционированной горке».
— Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, — сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Специалисты провели осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства. Кроме того, принимаются меры для устранения причин и условий, из-за которых произошел инцидент.
— Ранее на том же месте при катании со склона трое детей получили тяжкий вред здоровью, — сообщили следователи.
В декабре 2022 года в Новосибирской области 7-летний мальчик попал в больницу после катания на тюбинге. Ребенка сбила машина.