В Сети появилось видео, на котором подросток избивает школьника, — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после публикации видео, на котором подросток избивает школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— По информации, размещенной в Сети, будет проведена проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.
Информация о том, что подросток избил школьника, появилась в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск». Как сообщается в паблике, инцидент произошел в школе в Юго-Западном жилмассиве.
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Ранее в частном секторе Кировского района Новосибирска компания подростков избила школьника и обрезала ему волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.