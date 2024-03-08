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В Сети появилось видео, на котором подросток избивает школьника, — полиция начала проверку

Инцидент произошел в школе в Юго-Западном жилмассиве

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За дракой наблюдали другие подростки

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В Новосибирске полиция начала проверку после публикации видео, на котором подросток избивает школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— По информации, размещенной в Сети, будет проведена проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ЧП Инцидент Новосибирск

Информация о том, что подросток избил школьника, появилась в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск». Как сообщается в паблике, инцидент произошел в школе в Юго-Западном жилмассиве.

— В 50-й школе Новосибирска произошло очередное «Слово Пацана». Там один из учеников завел другого в туалет и избил, — говорится в посте.

Ранее в частном секторе Кировского района Новосибирска компания подростков избила школьника и обрезала ему волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.

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