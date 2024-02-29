Новосибирец попытался поджечь подругу — его отправили в СИЗО

В Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, который пытался поджечь свою сожительницу. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.
Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью (п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Новосибирец, как сообщили в суде, был недоволен тем, что его сожительница перевела деньги на счет ребенка.
Мужчина облил женщину горючей жидкостью, а затем пытался поджечь ее с помощью зажигалки. Довести задуманное до конца ему не удалось — зажигалка оказалась неисправной, в происходящее также вмешались другие жители квартиры, где происходил конфликт.
На суде мужчина рассказал, что сжигать свою подругу он не хотел, а хотел лишь её напугать. Суд учел, что подозреваемый живет в одной квартире с потерпевшей. Сама она на допросах не раз указывала, что опасается за свою жизнь.
Решение суда — мужчина отправится под стражу до 25 апреля 2024 года.
Ранее жителю Новосибирска продлили арест за поджог шести автомобилей в Барнауле. За совершение преступления мужчине заплатили 100 тысяч рублей.