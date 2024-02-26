Новосибирец сжег шесть машин в Барнауле — ему заплатили 100 тысяч рублей

Суд в Барнауле продлил срок содержания под стражей для жителя Новосибирска, который обвиняется в поджоге шести автомобилей. Информацию об этом распространила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Следственные органы установили, что новосибирец совершил поджог шести автомобилей местных жителей, находясь в Барнауле. За свои деяния мужчина получил вознаграждение в 100 тысяч рублей. Сумма ущерба от действий новосибирца оценена в 10,4 миллиона рублей.
В дальнейшем мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» (ч.2 ст. 167 УК РФ).
Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей для жителя Новосибирска на два месяца.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор 34-летнему мужчине за поджог гаража с элитными автомобилями. Ущерб по делу составил 120 миллионов рублей.