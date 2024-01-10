Иностранец получил срок за поджог гаража с элитными автомобилями в Новосибирске: ущерб превысил 120 миллионов

— Подсудимый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе. 9 февраля 2023 года он, будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, решил отомстить хозяину дома путем поджога имущества. Он приготовил маску и перчатки и взял пульт управления подъемными воротами гаражей, к которым имел доступ. Взяв канистру с бензином, он подошел к гаражу на первом этаже дома, в котором находилось 10 автомобилей, открыл его и облил один автомобиль бензином. Злоумышленник поджег автомобиль, при этом огонь перекинулся на остальные автомобили, а также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома, — сообщили в суде.

