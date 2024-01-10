Иностранец получил срок за поджог гаража с элитными автомобилями в Новосибирске: ущерб превысил 120 миллионов

Накануне, 9 января, Заельцовский районный суд Новосибирска огласил обвинительный приговор 34-летнему иностранцу за поджог элитных автомобилей. Также мужина похитил велосипед у хозяина. Ущерб оценили на сумму, которая превышает 120 миллионов рублей.
Мужчине назначили пять лет колонии общего режима. Он признан виновным по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества).в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества).
Как пояснили в пресс-службе судебного департамента, фигурант был разнорабочим у владельца автомобилей. В суде установили, что поджог мужчина совершил из-за недовольства условиями и оплатой труда. Он работал без трудогого договора.
— Подсудимый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе. 9 февраля 2023 года он, будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, решил отомстить хозяину дома путем поджога имущества. Он приготовил маску и перчатки и взял пульт управления подъемными воротами гаражей, к которым имел доступ. Взяв канистру с бензином, он подошел к гаражу на первом этаже дома, в котором находилось 10 автомобилей, открыл его и облил один автомобиль бензином. Злоумышленник поджег автомобиль, при этом огонь перекинулся на остальные автомобили, а также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома, — сообщили в суде.
Покидал место преступления иностранец на велосипеде, который похитил из гаража. Ранее мы публиковали видео с камер наблюдения, на кадрах языки пламени и самого поджигателя.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске попал на видео поджог автомобиля Cadillac.