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Полиция возбудила дело после того, как в Новосибирске сгорел Cadillac — начало пожара попало на видео

Машину могли поджечь намеренно

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Произошедшее похоже на поджог

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Появилось видео, на котором видно, как загорелся Cadillac XT6 недалеко от Красного проспекта в Новосибирске сегодня, 13 декабря. Судя по кадрам, это мог быть поджог. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят разыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к совершению преступления.

Читатель предоставил редакции запись, на которой видно, как некий человек подходит к припаркованному автомобилю Cadillac с чем-то горящим в руках. После этого автомобиль покрывается пламенем, а человек уходит.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел рано утром

Видео: читатель НГС

Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло на улице Колыванской примерно в 04:02. В результате пожара никто не пострадал, причину установят дознаватели МЧС. Автомобиль полностью выгорел.

НГС запросил информацию о данном происшествии в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

В прошлом году 25-летний житель Новосибирска поджег автомобиль своего начальника. Его уволили утром, в день поджога.

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