Полиция возбудила дело после того, как в Новосибирске сгорел Cadillac — начало пожара попало на видео

Появилось видео, на котором видно, как загорелся Cadillac XT6 недалеко от Красного проспекта в Новосибирске сегодня, 13 декабря. Судя по кадрам, это мог быть поджог. Полиция возбудила уголовное дело.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят разыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к совершению преступления.
Читатель предоставил редакции запись, на которой видно, как некий человек подходит к припаркованному автомобилю Cadillac с чем-то горящим в руках. После этого автомобиль покрывается пламенем, а человек уходит.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло на улице Колыванской примерно в 04:02. В результате пожара никто не пострадал, причину установят дознаватели МЧС. Автомобиль полностью выгорел.
НГС запросил информацию о данном происшествии в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
В прошлом году 25-летний житель Новосибирска поджег автомобиль своего начальника. Его уволили утром, в день поджога.