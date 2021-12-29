Новосибирец поджёг на Алтае машину начальника из-за невыплаченной зарплаты

В Республике Алтай
— Услышав ответ о невозможности произвести выплату в ближайшие сроки, мужчина разозлился, после чего на глазах автовладельца подошел к его автомобилю, разбил стекло, облил бензином салон автомобиля и произвел поджог, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.
Как сообщил работодатель, автомобиль не подлежит восстановлению и ущерб составляет 700 тысяч рублей. Новосибирца доставили в отдел полиции, где он признался в поджоге.
— В настоящее время по факту умышленного уничтожения имущества назначены оценочная и пожаро-техническая экспертизы. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства инцидента, — рассказали в пресс-службе полиции.
В Новосибирской области появилось видео поджога автомобиля BMW, припаркованного у заведения «Вдали от жен» в Куйбышеве.