29 декабря среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 73.50
eur 83.22
Тема дняКак изменятся цены на такси в ночь на 1 января
Все новости
Все новости

Новосибирец поджёг на Алтае машину начальника из-за невыплаченной зарплаты

Мужчина не получал деньги два месяца

3 557
46Обсудить

Поделиться

Автомобиль восстановлению не подлежит

Автомобиль восстановлению не подлежит

Поделиться

В Республике Алтай 25-летний житель Новосибирска поджёг автомобиль своего 33-летнего работодателя. Пострадавший, который тоже проживает в Новосибирске, сообщил о поджоге в полицию. Причиной поджога мог оказаться отказ работодателя выплачивать зарплату за два месяца.

— Услышав ответ о невозможности произвести выплату в ближайшие сроки, мужчина разозлился, после чего на глазах автовладельца подошел к его автомобилю, разбил стекло, облил бензином салон автомобиля и произвел поджог, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Как сообщил работодатель, автомобиль не подлежит восстановлению и ущерб составляет 700 тысяч рублей. Новосибирца доставили в отдел полиции, где он признался в поджоге.

— В настоящее время по факту умышленного уничтожения имущества назначены оценочная и пожаро-техническая экспертизы. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства инцидента, — рассказали в пресс-службе полиции.

В Новосибирской области появилось видео поджога автомобиля BMW, припаркованного у заведения «Вдали от жен» в Куйбышеве.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

автомобильподжогработодатель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter