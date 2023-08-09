Хотел отомстить: мигранта отправили под суд за поджог коллекционных автомобилей на 123 миллиона в Новосибирске

В суд отправили дело против 34-летнего иностранца, которого обвиняют в уничтожении 10 коллекционных машин на 123 миллиона рублей — по версии следствия он поджег гараж.
Мужчину обвиняют по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества».
— По версии следствия, обвиняемый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области. — 9 февраля 2023 года обвиняемый, недовольный условиями и размером оплаты труда, с целью мести потерпевшему путем поджога имущества приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления подъемными воротами гаражей, так как имел доступ к гаражам.
Обвиняемый взял канистру с бензином, подошел к воротам гаража, открыл его и облил один из 10 автомобилей. В итоге все они сгорели, как и коммуникации дома.
В редакцию НГС предоставили видео, которое было снято на камеру наблюдения в вечер инцидента. На нем видны языки пламени, а также мужчину, который скрылся с места происшествия на велосипеде.
— В результате преступных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 123 миллиона рублей, — подчеркнули в ведомстве. — Кроме того, обвиняемый тайно похитил из гаража велосипед, на котором покинул место преступления.
Уголовное дело будет рассматривать Заельцовский районный суд Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске попал на видео поджог автомобиля Cadillac.