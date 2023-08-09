Хотел отомстить: мигранта отправили под суд за поджог коллекционных автомобилей на 123 миллиона в Новосибирске

Мужчину обвиняют по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества».

— По версии следствия, обвиняемый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области. — 9 февраля 2023 года обвиняемый, недовольный условиями и размером оплаты труда, с целью мести потерпевшему путем поджога имущества приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления подъемными воротами гаражей, так как имел доступ к гаражам.