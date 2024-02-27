Спасли мужчину и троих детей: в Новосибирске на Добролюбова загорелась квартира

В Новосибирске 27 февраля произошел пожар в многоэтажке на улице Добролюбова, 69. Информацию об этом сообщил читатель НГС Александр.



Новосибирец рассказал, что заметил горящую квартиру около 18 часов, языки пламени виднелись на пятом этаже девятиэтажного дома. На месте происшествия работают как минимум два пожарных автомобиля и несколько сотрудников МЧС. Очевидец сообщил, что пожарные эвакуировали с шестого этажа дома мужчину и троих детей.