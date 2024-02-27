Спасли мужчину и троих детей: в Новосибирске на Добролюбова загорелась квартира

В Новосибирске 27 февраля произошел пожар в многоэтажке на улице Добролюбова, 69. Информацию об этом сообщил читатель НГС Александр.
Новосибирец рассказал, что заметил горящую квартиру около 18 часов, языки пламени виднелись на пятом этаже девятиэтажного дома. На месте происшествия работают как минимум два пожарных автомобиля и несколько сотрудников МЧС. Очевидец сообщил, что пожарные эвакуировали с шестого этажа дома мужчину и троих детей.
— Пожарные подогнали лестницу. Сейчас с пятого этажа будут доставать людей и на седьмой еще полезут, — поделился очевидец с НГС.
Сейчас открытое пламя на месте происшествия потушено, из окна горевшей квартиры валит густой серо-черный дым.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию о происшествии.
Ранее в Новосибирске, напротив «Локомотив-Арены» сгорел частный дом на улице Романова. Из него чудом спаслись мужчина и женщина.