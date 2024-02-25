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Напротив «Локомотив-Арены» сгорел частный дом — видео, как в небо поднялся густой дым

Пожар произошел в Центральном районе

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На месте заметили скорую помощь и пожарные машины

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Днем 25 февраля в Новосибирске вспыхнул пожар в Центральном районе. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

В сообщении сказано, что инцидент произошел напротив «Локомотив-Арены».

— На место происшествия приехали 3 пожарные машины и скорая помощь, — сказано в сообщении.

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Как сообщили в МЧС, в городе горел дом №3 Романовского переулка

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что горел дом №3 Романовского переулка в Центральном районе.

— Из горящего дома самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина. Не пострадали. Была угроза соседним строениям, ликвидирована, — ответили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар ликвидирован в 14:58.

Накануне в Искитиме загорелся балкон на последнем этаже 5-этажного дома. Пожарные спасли 10-летнего ребенка из горящей квартиры.

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