Напротив «Локомотив-Арены» сгорел частный дом — видео, как в небо поднялся густой дым

Днем 25 февраля в Новосибирске вспыхнул пожар в Центральном районе. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
В сообщении сказано, что инцидент произошел напротив «Локомотив-Арены».
— На место происшествия приехали 3 пожарные машины и скорая помощь, — сказано в сообщении.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что горел дом №3 Романовского переулка в Центральном районе.
— Из горящего дома самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина. Не пострадали. Была угроза соседним строениям, ликвидирована, — ответили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар ликвидирован в 14:58.
Накануне в Искитиме загорелся балкон на последнем этаже 5-этажного дома. Пожарные спасли 10-летнего ребенка из горящей квартиры.