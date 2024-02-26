Самолет в Новосибирск экстренно приземлился в Благовещенске — пассажирке стало плохо

26 февраля самолет, летевший в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске, потому что пассажирке плохо на борту.
Об этом НГС сообщил пресс-секретарь аэропорта Благовещенска Антон Сильвоник:
— Сегодня самолет, следовавший по маршруту Владивосток-Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске. Это произошло в 8:20 из-за состояния здоровья одного из пассажиров. В Благовещенске пассажира забрали медики и доставили в местное медицинское учреждение. Пассажир — женщина. Медики забрали её прямо из самолета и далее увезли в медучреждение. После дозаправки борт вылетел в пункт назначения.
Уточняется, что рейс выполняла авиакомпания S7. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, борт прибыл в Новосибирск в 11:37.
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности происшествия.
Ранее в Новосибирске не смогли приземлиться три рейса из Сургута, Москвы и Иркутска. Они ушли на запасной аэродром из-за тумана.