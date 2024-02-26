Самолет в Новосибирск экстренно приземлился в Благовещенске — пассажирке стало плохо

— Сегодня самолет, следовавший по маршруту Владивосток-Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске. Это произошло в 8:20 из-за состояния здоровья одного из пассажиров. В Благовещенске пассажира забрали медики и доставили в местное медицинское учреждение. Пассажир — женщина. Медики забрали её прямо из самолета и далее увезли в медучреждение. После дозаправки борт вылетел в пункт назначения.

