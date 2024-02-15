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Мощный прорыв теплотрассы произошел в Куйбышеве — видео с места

Власти обещают устранить последствия в течение трех часов

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Экстренные службы приступили к сварочным работам на месте происшествия.

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В городе Куйбышев Новосибирской области произошел прорыв трубы отопления. Все произошло на улице Молодежной.

Видео опубликовал телеграм-канал «Новосибирск Регион-54». В официальной группе администрации Куйбышева во «ВКонтакте» рассказали, что дефект теплотрассы возник на улице Молодежной.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирск |Регион-54| / Telegram

Информацию о происшествии НГС прокомментировали в администрации Куйбышева.

— Прорыв произошел около 12 часов на улице Молодежной. Бригады тепловых сетей находятся на месте совместно с дежурными бригадами управляющих компаний. Жилые дома отключать от теплоснабжения и водоснабжения не планируется. В течение трех часов рабочие должны устранить последствия ЧС, уже ведутся сварочные работы. Ситуация находится на контроле главы города Куйбышева Алика Андронова, — заявила пресс-секретарь главы города Екатерина Пронина.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали четыре вероятные версии причин масштабной коммунальной аварии, которая произошла в Кировском и Ленинском районах в начале января. Среди версий —ток, гидроудар и человеческий фактор.

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