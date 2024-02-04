Три фуры загорелись на новосибирской трассе — водители погибли

В Новосибирской области сегодня, 4 февраля, рядом с Барабинском на трассе загорелись три фуры. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в ДТП есть погибшие.
Спасатели МЧС прибыли на место в 11:25. ДТП в районе деревни Устьянцево на трассе «Иртыш». В пожарную часть поступила информация, что столкнулись три грузовых автомобиля — все они марки MAN.
— В первом автомобиле, который сразу загорелся, погибший, во втором автомобиле деблокировали пострадавшего. Деблокировку проводили ПСЧ -51, госпитализировали в ЦРБ Барабинска. Общая площадь возгорания 42 м², — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На трассе организовано реверсивное движение. На месте работали 11 человек, 4 единицы техники, из них МЧС 4 человек и 1 единица техники.
В группе «АСТ-54» во Вконтакте очевидец сообщает, что погибли в ДТП два водителя, а третий получил серьезные травмы. В Госавтоинспекции по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС не ответили. Подтвержденной информации про второго погибшего нет.
В ночь на 3 февраля в Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗ-2114. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Хендай-Солярис», столкнувшегося с отечественным хетчбэком.