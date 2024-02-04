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Три фуры загорелись на новосибирской трассе — водители погибли

На месте работали сотрудники МЧС

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Очевидец сообщает о двух погибших

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В Новосибирской области сегодня, 4 февраля, рядом с Барабинском на трассе загорелись три фуры. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в ДТП есть погибшие.

Спасатели МЧС прибыли на место в 11:25. ДТП в районе деревни Устьянцево на трассе «Иртыш». В пожарную часть поступила информация, что столкнулись три грузовых автомобиля — все они марки MAN.

Фура сильно пострадали от огня

Фура сильно пострадали от огня

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— В первом автомобиле, который сразу загорелся, погибший, во втором автомобиле деблокировали пострадавшего. Деблокировку проводили ПСЧ -51, госпитализировали в ЦРБ Барабинска. Общая площадь возгорания 42 м², — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На трассе организовано реверсивное движение. На месте работали 11 человек, 4 единицы техники, из них МЧС 4 человек и 1 единица техники.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На трассе загорелось сразу три фуры

Видео: АСТ-54/ Вконтакте

В группе «АСТ-54» во Вконтакте очевидец сообщает, что погибли в ДТП два водителя, а третий получил серьезные травмы. В Госавтоинспекции по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС не ответили. Подтвержденной информации про второго погибшего нет.

В ночь на 3 февраля в Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗ-2114. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Хендай-Солярис», столкнувшегося с отечественным хетчбэком.

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