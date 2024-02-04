Три фуры загорелись на новосибирской трассе — водители погибли

В Новосибирской области сегодня, 4 февраля, рядом с Барабинском на трассе загорелись три фуры. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в ДТП есть погибшие.

Спасатели МЧС прибыли на место в 11:25. ДТП в районе деревни Устьянцево на трассе «Иртыш». В пожарную часть поступила информация, что столкнулись три грузовых автомобиля — все они марки MAN.