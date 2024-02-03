ВАЗ в смятку: смертельное ДТП произошло у Октябрьского моста Новосибирска

— Водитель 1999 года рождения двигался на автомобиле Ваз 2114 по Октябрьскому мосту со стороны пл. Лыщинского в сторону улицы Восход по полосе встречного движения и в пути следования вблизи дома 42а по улице Стартовая совершил столкновение с автомобилем Хендай Солярис под управлением водителя 2001 года рождения, который двигался во встречном направлении, — сообщили предварительные выводы о происшествии в городском ГИБДД.