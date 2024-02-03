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ВАЗ в смятку: смертельное ДТП произошло у Октябрьского моста Новосибирска

Один из водителей погиб в лобовом столкновении на встречной полосе

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Автомобиль восстановлению не подлежит

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В ночь на 3 февраля в Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗ 2114. По данным ГИБДД, травмы получили водитель и пассажир автомобиля Хендай Солярис, столкнувшегося с отечественным хетчбэком.

— Водитель 1999 года рождения двигался на автомобиле Ваз 2114 по Октябрьскому мосту со стороны пл. Лыщинского в сторону улицы Восход по полосе встречного движения и в пути следования вблизи дома 42а по улице Стартовая совершил столкновение с автомобилем Хендай Солярис под управлением водителя 2001 года рождения, который двигался во встречном направлении, — сообщили предварительные выводы о происшествии в городском ГИБДД.

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Оперативный комментарий с места ДТП старший государственного инспектора ГИБДД Новосибирска Юлии Ушаковой

Видео: ГИБДД Новосибирска

В ДТП пострадали водитель и пассажир Хендай 2001 и 2002 года рождения, они госпитализированы. Водитель ВАЗ погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.

В ночь на 3 февраля в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска жительница высотки на Дмитрий Шмонина 10/2 повредила десяток припаркованных во дворе соседских автомобилей. Безумные маневры попали в объектив дворовой камеры видеонаблюдения.

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Смертельное ДТПВАЗ-2114Октябрьский мост
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