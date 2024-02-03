ВАЗ в смятку: смертельное ДТП произошло у Октябрьского моста Новосибирска

В ночь на 3 февраля в Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗ 2114. По данным ГИБДД, травмы получили водитель и пассажир автомобиля Хендай Солярис, столкнувшегося с отечественным хетчбэком.
— Водитель 1999 года рождения двигался на автомобиле Ваз 2114 по Октябрьскому мосту со стороны пл. Лыщинского в сторону улицы Восход по полосе встречного движения и в пути следования вблизи дома 42а по улице Стартовая совершил столкновение с автомобилем Хендай Солярис под управлением водителя 2001 года рождения, который двигался во встречном направлении, — сообщили предварительные выводы о происшествии в городском ГИБДД.
В ДТП пострадали водитель и пассажир Хендай 2001 и 2002 года рождения, они госпитализированы. Водитель ВАЗ погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.
В ночь на 3 февраля в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска жительница высотки на Дмитрий Шмонина 10/2 повредила десяток припаркованных во дворе соседских автомобилей. Безумные маневры попали в объектив дворовой камеры видеонаблюдения.