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В Новосибирске на остановке из автобуса выпал 8-летний мальчик — школьник в больнице

Инцидент произошел на улице Есенина

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

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В Новосибирске на улице Есенина из автобуса №30 выпал 8-летний мальчик. Школьника доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 1 февраля в 12:30 напротив дома на улице Есенина, 39/1. За рулем автобуса №30 в момент аварии был 48-летний водитель.

— Отъезжая от остановки общественного транспорта водитель, допустил выпадение пассажира из салона автобуса, — объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, его доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По данным НГС, автобус принадлежит ООО ПКП «Лига-Т». Поговорить с перевозчиком журналисту не удалось: сначала по телефону сказали, что связь плохая и сбросили трубку, а потом перестали отвечать на звонки.

Согласно сервису «Контур.Фокус», директором ООО ПКП «Лига-Т» является Тамара Волчановская, учредителями выступают в равных долях Анастасия и Василий Волчановские. На конец 2022 года выручка компании составила 28,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,2 миллиона рублей.

Недавно в Железнодорожном районе автобус сбил 63-летнюю женщину. Она от полученных травм скончалась в больнице.

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ОстановкаАвтобусПассажирЕсенинаДзержинский район
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