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В центре Новосибирска автобус сбил женщину, которая переходила дорогу — она умерла в больнице

Сибирячка шла не в зоне пешеходного перехода

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ДТП произошло на улице Челюскинцев

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В Железнодорожном районе Новосибирска вчера, 26 января, вечером автобус сбил 63-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. ДТП произошло в 19:10 на улице Челюскинцев.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска, 59-летний водитель автобуса ехал по Челюскинцев со стороны Ленина в сторону площади Луницев. Возле дома Челюскинцев, 32 водитель наехал на пешехода. Женщина переходила дорогу слева направо вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение, где сибирячка скончалась.

В Новосибирске 63-летний мужчина сбил двух человек на пешеходном переходе, один из них погиб на месте. По версии следствия, водитель уснул за рулем.

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