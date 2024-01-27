В центре Новосибирска автобус сбил женщину, которая переходила дорогу — она умерла в больнице

В Железнодорожном районе Новосибирска вчера, 26 января, вечером автобус сбил 63-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. ДТП произошло в 19:10 на улице Челюскинцев.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска, 59-летний водитель автобуса ехал по Челюскинцев со стороны Ленина в сторону площади Луницев. Возле дома Челюскинцев, 32 водитель наехал на пешехода. Женщина переходила дорогу слева направо вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение, где сибирячка скончалась.
В Новосибирске 63-летний мужчина сбил двух человек на пешеходном переходе, один из них погиб на месте. По версии следствия, водитель уснул за рулем.