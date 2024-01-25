«Уснул за рулем»: водитель грузовика сбил двух человек в Новосибирске — один из них погиб на месте

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении водителя грузовика. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 63-летний мужчина сбил двух человек на пешеходном переходе, один из них погиб на месте.
Инцидент произошел 11 октября прошлого года около торгового центра «Малинка». По версии следствия, обвиняемый ехал на большегрузном автомобиле по улице Дуси Ковальчук от Холодильной в сторону Сухарной.
— <…> уснул за рулем, проехал с превышением скоростного режима на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 30-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, переходивших улицу на зеленый свет светофор, — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП мужчина скончался от полученных повреждений. Второго пешехода от удара отбросило на проезжую часть. Уголовное дело в отношении 63- летнего гражданина Кыргызской Республики возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направили для рассмотрения по существу в Заельцовский районный суд.
— После совершения преступления виновный был задержан, и по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в предъявленном обвинении он признал полностью, — уточнили в надзорном ведомстве.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщали, что водитель управлял автомобилем Iveco. После аварии женщину доставили в больницу.
Накануне в Новосибирске водитель «Мерседесе насмерть сбила мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте.