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Срочно«Мерседес» насмерть сбил пешехода в Новосибирске
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В Новосибирске «Мерседес» насмерть сбил пешехода — видео с места ДТП

По данным ГИБДД, на вид погибшему было 40 лет

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В Новосибирске водитель «Мерседеса» насмерть сбила пешехода

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Утром 24 января в Калининском районе Новосибирска водитель на «Мерседесе» насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.

По информации ГИБДД, авария случилась почти в 7 часов утра. «Мерседес», за рулем которого была 49-летняя женщина, ехал по улице Тюленина.

— Наехала на пешехода, который переходил дорогу справа налево, по ходу движения автомобиля. Вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 18-летнего сибиряка сбил «Жигули» под Новосибирском.

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