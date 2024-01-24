В Новосибирске «Мерседес» насмерть сбил пешехода — видео с места ДТП

Утром 24 января в Калининском районе Новосибирска водитель на «Мерседесе» насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.
По информации ГИБДД, авария случилась почти в 7 часов утра. «Мерседес», за рулем которого была 49-летняя женщина, ехал по улице Тюленина.
— Наехала на пешехода, который переходил дорогу справа налево, по ходу движения автомобиля. Вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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