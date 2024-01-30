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Газовый баллон взорвался в частном доме в Сибири — фото с места происшествия

Во время инцидента пострадал один человек

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В доме было три газовых баллона

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В Алтайском крае в поселке Семеновод 30 января в одном из частных домов взорвался газовый баллон. Пламя охватило одну из двух квартир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По данным ведомства, огонь распространился на 70 квадратов, его тушили одиннадцать пожарных. Вторая квартира чудом не загорелась. Всего в помещении, где случилось ЧП, было три газовых баллона. Их все вынесли сотрудники МЧС.

— Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, была утечка газа из баллона. Разрушений нет, — утонили в МЧС.

Инцидент произошел в поселке Семеновод

Инцидент произошел в поселке Семеновод

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Во время происшествия хозяин квартиры получил ожоги лица и рук, его госпитализировали.

Ранее прокуратура Новосибирской области направила в суд дело против Евгения Кавуна и Ирины Урбах. По версии следствия, их действия привели к взрыву газа в доме на улице Линейной 9 февраля 2023 года.

Взрыв газаАлтайский крайМЧС
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