Газовый баллон взорвался в частном доме в Сибири — фото с места происшествия

В Алтайском крае в поселке Семеновод 30 января в одном из частных домов взорвался газовый баллон. Пламя охватило одну из двух квартир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
По данным ведомства, огонь распространился на 70 квадратов, его тушили одиннадцать пожарных. Вторая квартира чудом не загорелась. Всего в помещении, где случилось ЧП, было три газовых баллона. Их все вынесли сотрудники МЧС.
— Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, была утечка газа из баллона. Разрушений нет, — утонили в МЧС.
Во время происшествия хозяин квартиры получил ожоги лица и рук, его госпитализировали.
Ранее прокуратура Новосибирской области направила в суд дело против Евгения Кавуна и Ирины Урбах. По версии следствия, их действия привели к взрыву газа в доме на улице Линейной 9 февраля 2023 года.