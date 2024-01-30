Названы причины помпажа двигателей самолета S7 — в декабре лайнер экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета

Стали известны причины помпажа обоих двигателей самолета авиакомпании S7, который экстренно сел в новосибирском аэропорту Толмачево сразу после взлета 8 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчет комиссии Западно-Сибирского МТУ Росавиации.
По данным телеграм-канала, комиссия решила, что помпаж обоих двигателей произошел из-за нестабильной работы компрессоров высокого давления (КВД) силовых установок. На лопатках КВД из-за интенсивной обработки самолета противообледенительной жидкостью и попадания большого количества солей с взлетно-посадочной полосы, обработанной специальными реагентами, образовалась грязь. Это при определенных внешних условиях приводит к ухудшению эффективности работы КВД и двигателя.
Так причинами помпажа, сообщает «Авиаторщина» комиссия называет соль и противообледенительную жидкость. Инженерному центру авиакомпании, по данным телеграм-канала, рекомендовали сократить интервалы между мойками газовоздушного тракта двигателей в зимний период.
НГС направил запрос в авиакомпанию S7 и Росавиацию.
Сам инцидент произошел на утреннем рейсе 8 декабря прошлого года. Самолет должен был улететь из Новосибирска в Москву. Как рассказывали НГС пассажиры, сначала вылет задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, спустя несколько минут начал возвращаться в Толмачево. В воздухе он провел примерно 15–20 минут. После посадки самолет отбуксировали, потому что тормоза могли нагреться при посадке.
— Я сидела рядом с инженером, он сразу сказал, что это помпаж, говорит, что левый двигатель как-то крутится, а правый, возле которого мы сидели, не работает. На улице так и выглядело, что один останавливается, а второй не двигается, — рассказала НГС пассажирка.
В пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте сообщили, что по предварительным данным, самолет сел из-за помпажа двигателя. Авиакомпания заявляла, что во время взлета произошло колебание оборотов двигателей, после нормальная работы восстановилась. Командир авиалайнера решил вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного самолета прошла в штатном режиме.
Все, что известно об инциденте, НГС собрал в одном видео. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», 27 января, на этом же самолете снова произошел помпаж обоих двигателей. Во время разбега по ВПП в аэропорту Улан-Удэ экипаж услышал хлопки со стороны двигателей и почувствовал рывки, после чего прервал взлет и вернулся на стоянку.