Названы причины помпажа двигателей самолета S7 — в декабре лайнер экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета

Сам инцидент произошел на утреннем рейсе 8 декабря прошлого года. Самолет должен был улететь из Новосибирска в Москву. Как рассказывали НГС пассажиры, сначала вылет задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, спустя несколько минут начал возвращаться в Толмачево. В воздухе он провел примерно 15–20 минут. После посадки самолет отбуксировали, потому что тормоза могли нагреться при посадке.

