Машину выбросило в кювет: 22-летний водитель насмерть разбился на новосибирской трассе

Под Новосибирском насмерть разбился
— По неустановленной причине водитель допустил съезд с проезжей части в правый кювет и врезался в дерево, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области. — Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
На месте ДТП сейчас работает полиция, которая разбирается во всех обстоятельствах аварии.
На прошлой неделе стало известно, что в Алтайском крае в суд поступило уголовное дело главного врача Новосибирского медицинского центра. Как сообщили в пресс-службе Зонального районного суда, специалиста обвинили в ДТП, в котором погиб человек, еще один получил вред здоровью.