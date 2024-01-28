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Машину выбросило в кювет: 22-летний водитель насмерть разбился на новосибирской трассе

Автомобиль врезался в дерево

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Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью

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Под Новосибирском насмерть разбился 22-летний водитель «Жигулей». ДТП произошло сегодня, 28 января, около 10:00. Машина двигалась со стороны Колывани в Новосибирск.

— По неустановленной причине водитель допустил съезд с проезжей части в правый кювет и врезался в дерево, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области. — Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП сейчас работает полиция, которая разбирается во всех обстоятельствах аварии.

На прошлой неделе стало известно, что в Алтайском крае в суд поступило уголовное дело главного врача Новосибирского медицинского центра. Как сообщили в пресс-службе Зонального районного суда, специалиста обвинили в ДТП, в котором погиб человек, еще один получил вред здоровью.

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