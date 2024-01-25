Главврач Новосибирского медцентра пойдет под суд за ДТП — в аварии погиб человек

В Алтайском крае в суд поступило уголовное дело главного врача Новосибирского медицинского центра. Как сообщили в пресс-службе Зонального районного суда, специалиста обвинили в ДТП, в котором погиб человек, еще один получил вред здоровью.
Авария произошла 9 июля прошлого года в Зональном районе. По версии следствия, водитель автомобиля не справилась с управлением.
— <…> не справившись с управлением, допустила выезд своего автомобиля за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в правый по ходу движения кювет с дальнейшим переворотом автомобиля, — сообщили в суде.
В результате ДТП погиб пассажир машины, еще один получил тяжкий вред здоровью. Речь идет о малолетнем ребенке.
Главного врача медицинского центра обвинили по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека). В сообщении сказано, что судебное заседание по уголовному делу еще не назначили.
25 января стало известно, что в Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении водителя грузовика, который сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате ДТП погиб мужчина.