Фото с места смертельного пожара, который случился в подвале гимназии — 10 кадров из центра Новосибирска

18 января в гимназии № 10 Новосибирска произошел пожар, жертвой которого стал замдиректора частной охранной школы. Из-за сильного дыма и запаха гари детей с учителями эвакуировали в театр «Красный факел». Многим пришлось выбегать на улицу без верхней одежды, рюкзаков и прочих вещей. На место приехали пожарные, скорая и полиция. Что там творилось — заснял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

