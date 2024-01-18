Фото с места смертельного пожара, который случился в подвале гимназии — 10 кадров из центра Новосибирска

18 января в гимназии № 10 Новосибирска произошел пожар, жертвой которого стал замдиректора частной охранной школы. Из-за сильного дыма и запаха гари детей с учителями эвакуировали в театр «Красный факел». Многим пришлось выбегать на улицу без верхней одежды, рюкзаков и прочих вещей. На место приехали пожарные, скорая и полиция. Что там творилось — заснял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
По словам журналиста НГС Анастасии Медведевой, которая работала на месте происшествия, между собой сотрудники полиции говорили, что нужно выносить оружие из помещения, где случился пожар. Там расположена частная школа охранников, и, утверждают очевидцы, внутри находился тир.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области, в результате пожара погиб человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах), сообщает источник НГС. По данным источника, погибший — замдиректора охранной школе. Среди школьников и педагогического состава гимназии пострадавших нет, рассказали в МЧС.
Завтра, 19 января, ученики гимназии № 10 будут учиться дистанционно. Передают родители. Всего, уточнили в МЧС, из учебного заведения были эвакуированы 723 ребенка. НГС рассказывает о пожаре в режиме онлайн.
Летом у новосибирской школы дети подожгли тополиный пух — тогда загорелись несколько строений.