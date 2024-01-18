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ЧП в гимназии № 10

Фото с места смертельного пожара, который случился в подвале гимназии — 10 кадров из центра Новосибирска

Пожар начался в районе обеда — есть погибший

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Учителя и школьники почувствовали запах гари и заметили дым. Многие дети почти не испугались, хотя некоторым пришлось выбегать на улицу без верхней одежды

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18 января в гимназии № 10 Новосибирска произошел пожар, жертвой которого стал замдиректора частной охранной школы. Из-за сильного дыма и запаха гари детей с учителями эвакуировали в театр «Красный факел». Многим пришлось выбегать на улицу без верхней одежды, рюкзаков и прочих вещей. На место приехали пожарные, скорая и полиция. Что там творилось — заснял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

По словам журналиста НГС Анастасии Медведевой, которая работала на месте происшествия, между собой сотрудники полиции говорили, что нужно выносить оружие из помещения, где случился пожар. Там расположена частная школа охранников, и, утверждают очевидцы, внутри находился тир.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области, в результате пожара погиб человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах), сообщает источник НГС. По данным источника, погибший — замдиректора охранной школе. Среди школьников и педагогического состава гимназии пострадавших нет, рассказали в МЧС.

Дым от пожара был заметен и с улиц Ленина и Революции. Детей и учителей эвакуировали в театр «Красный факел», расположенный рядом с гимназией

Дым от пожара был заметен и с улиц Ленина и Революции. Детей и учителей эвакуировали в театр «Красный факел», расположенный рядом с гимназией

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Из гимназии, где расположена частная охранная школа, вынесли ведро с пистолетами

Из гимназии, где расположена частная охранная школа, вынесли ведро с пистолетами

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Также был вынесен сварочный аппарат, сообщает наш фотокорреспондент

Также был вынесен сварочный аппарат, сообщает наш фотокорреспондент

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На место приехало множество пожарных. Поначалу в дыму они не могли найти тело погибшего мужчины

На место приехало множество пожарных. Поначалу в дыму они не могли найти тело погибшего мужчины

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Спасатели то и дело заходили в подвал, но вскоре оттуда выходили

Спасатели то и дело заходили в подвал, но вскоре оттуда выходили

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Рядом со школой находится стенд, на котором есть информация о школе частного сыска и охраны «АББ-Профи»

Рядом со школой находится стенд, на котором есть информация о школе частного сыска и охраны «АББ-Профи»

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Кстати, очевидцы уверяют, что огня не было — только задымление

Кстати, очевидцы уверяют, что огня не было — только задымление

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Вот как проходило тушение

Вот как проходило тушение

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Все, что известно о школе охранников в загоревшейся гимназии № 10, вы можете <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2024/01/18/73132514/" class="_" target="_blank">прочитать в нашем материале</a>

Все, что известно о школе охранников в загоревшейся гимназии № 10, вы можете прочитать в нашем материале

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Завтра, 19 января, ученики гимназии № 10 будут учиться дистанционно. Передают родители. Всего, уточнили в МЧС, из учебного заведения были эвакуированы 723 ребенка. НГС рассказывает о пожаре в режиме онлайн.

Летом у новосибирской школы дети подожгли тополиный пух — тогда загорелись несколько строений.

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НовосибирскГимназия 10ПожарУголовное делоПроисшествие
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