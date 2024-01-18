Крики, хаос и дым: как эвакуируют школьников и ищут пропавшего охранника — видео

18 января в новосибирской гимназии №10 произошел пожар. Загорелось подсобное помещение, в котором находился частный центр по подготовке охранников. В школе сработала сигнализация, учеников эвакуировали и отправили в здание театра «Красный факел» и Сбербанка.
Здание оцепили сотрудники МЧС и полиции. По предварительной информации, есть погибший. Коллега пострадавшего сообщил, что пытался его вытащить из задымленного помещения. О судьбе пострадавшего пока ничего неизвестно. Все подробности происшествия читайте в онлайн-трансляции, которую мы ведем с места событий.