«Ситуация нетипичная»: почему в выходные замерзающие жители левого берега не могли дозвониться по 051? Ответ мэрии

С 11 января по 15 января система 051 оказалась перегружена. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос. О проблемах с дозвоном до 051 массово сообщали жители Новосибирска, которые оказались отключены от отопления в период с момента аварии на теплотрассе.
— Я проживаю по улице Котовского, дом 10. Сегодня, 15 января, тепла нет. 14.01.2024 вечером пытались дать отопление, из 3 стояков 2 потеплели, а через 2 часа остыли. Из всех телефонов, на которые пыталась дозвониться,
— Улица Титова, дом 4. Третьи сутки нет отопления (с 11 января). Горячую воду отключают каждый день на день. Обращался в диспетчерскую СГК — отопление от ТЭЦ подается с 18:00 12 января. Но весь дом мерзнет! Если бы отопление подавалось, батареи были бы хотя бы теплыми, по факту батареи ледяные по всему дому. По номерам 051,
— Комсомольская, 31 — третий день нет отопления. Диспетчерская УЖК «Кировская» и диспетчерская мэрии 051 не отвечают. Что делать жителям? На улице не лето, — написал житель Новосибирска на почту НГС.
В мэрии Новосибирска объяснили, что Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска (МКУ «ЕДДС») работает в круглосуточном режиме на многоканальном телефоне 051.
— В связи с аварией зафиксирован значительный рост количества обращений граждан по вопросам теплоснабжения в Ленинском и Кировском районах. В период с 11 по 14 января 2024 года общее количество принятых и отработанных обращений в сутки составило более 2300. Диспетчерский состав дежурных смен МКУ «ЕДДС» ежесуточно находится на рабочих местах и занят приемом обращений граждан, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В мэрии подтвердили, что из-за загруженности системы не все абоненты могут дозвониться с первого раза.
— Сложившаяся ситуация не является типичной, в режиме повседневной деятельности диспетчерский состав справляется с возникающей нагрузкой, — добавили в администрации города.
В администрации города сообщили, что из домов, в которые корреспонденты НГС ездили в воскресенье вечером, заявок не поступало. Это дома на Пермитина, 12, Серафимовича, 30, Степной, 59, Станиславского, 6.
Новосибирск уже шесть дней не может справиться с последствиями крупной аварии, которая произошла на прошлой неделе, 11 января, на левом берегу. Жители левого берега до сих пор вынуждены держать обогреватели включенными, пытаясь параллельно попасть на горячую линию спецслужб. Вчера, 16 января, корреспонденты НГС посетили замерзающие квартиры и посмотрели, как люди содержат свой быт в экстремальных условиях, подробнее — в материале.