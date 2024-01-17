«Ситуация нетипичная»: почему в выходные замерзающие жители левого берега не могли дозвониться по 051? Ответ мэрии

— Улица Титова, дом 4. Третьи сутки нет отопления (с 11 января). Горячую воду отключают каждый день на день. Обращался в диспетчерскую СГК — отопление от ТЭЦ подается с 18:00 12 января. Но весь дом мерзнет! Если бы отопление подавалось, батареи были бы хотя бы теплыми, по факту батареи ледяные по всему дому. По номерам 051, 351-16-85 (диспетчер ЭУ26) никто не отвечает, — поделился новосибирец на почте НГС.

