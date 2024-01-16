«Огонь охватил дом»: пожар вспыхнул у Димитровского моста — фото с места ЧП

Днем 16 января на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на участке загорелся дом.
В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице 1-я Чулымская. В телеграм-канале опубликовали фотографии с места пожара.
— Огонь полностью охватил дом №174 на улице 1-й Чулымской. В небо поднимаются клубы чёрного дыма, — сказано в сообщении.
Данные о возгорании также появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем сообщили, что возгорание тушат «несколько машин».