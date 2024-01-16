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«Огонь охватил дом»: пожар вспыхнул у Димитровского моста — фото с места ЧП

Инцидент произошел на улице 1-я Чулымская

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По данным соцсетей, пожар вспыхнул в здании №174 на улице 1-й Чулымской

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Днем 16 января на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на участке загорелся дом.

В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице 1-я Чулымская. В телеграм-канале опубликовали фотографии с места пожара.

— Огонь полностью охватил дом №174 на улице 1-й Чулымской. В небо поднимаются клубы чёрного дыма, — сказано в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», пожар тушат «несколько машин»

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», пожар тушат «несколько машин»

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Данные о возгорании также появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем сообщили, что возгорание тушат «несколько машин».

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

16 января стало известно, что в Новосибирской области случился пожар, в котором погибли женщина и два маленьких ребенка. НГС узнал подробности происшествия.

Обновлено.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на улице Чулымская загорелся частный дом. Специалисты обнаружили два газовых баллона.

— Со слов соседей, в доме никого не должно быть. Обнаружено два газовых баллона, — уточнили в ведомстве. — Произошла разгерметизация баллона, площадь горения 120 квадратных метров. Электросети к месту вызова, силовой кабель упал на соседний гараж, нет возможности проверить гараж.

Уточняется, что здание газифицировано, происходит разгерметизация трубы. Специалисты прибыли на место пожара в 15:10 часов, локализовать возгорание удалось к 15:35. В результате происшествия произошло частичное обрушение кровли.

— Горит частный дом с гаражом под общей крышей. Подали лафетный ствол, — сказано в сообщении.

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