Сибирячка и двое маленьких детей погибли из-за пожара в частном доме

В частном доме, расположенном в Ордынском районе Новосибирской области, случился пожар, в нем погибли женщина и 2 маленьких ребенка. Об этом на встрече с журналистами 16 января сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов.
По информации МЧС, ЧП произошло вечером 15 января. По словам Орлова, предварительная причина пожара — неисправность проводки на веранде дома.
Он отметил, что изначально был установлен пожарный извещатель, но семья отказалась от его использования.
На сайте МЧС Новосибирской области пишут, что в тушении задействовали 7 человек и 2 единицы техники.
Ранее пожар вспыхнул в жилом доме в микрорайоне Горский — загорелась квартира.