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Сибирячка и двое маленьких детей погибли из-за пожара в частном доме

Предварительная причина ЧП — неисправность проводки

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Из-за пожара в частном доме Новосибирска погибли женщина и двое детей

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В частном доме, расположенном в Ордынском районе Новосибирской области, случился пожар, в нем погибли женщина и 2 маленьких ребенка. Об этом на встрече с журналистами 16 января сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов.

По информации МЧС, ЧП произошло вечером 15 января. По словам Орлова, предварительная причина пожара — неисправность проводки на веранде дома.

Он отметил, что изначально был установлен пожарный извещатель, но семья отказалась от его использования.

На сайте МЧС Новосибирской области пишут, что в тушении задействовали 7 человек и 2 единицы техники.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме в микрорайоне Горский — загорелась квартира.

Обновлено

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливаются обстоятельства пожара. На место происшествия выехал прокурор Ордынского района.

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