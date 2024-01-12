«Загорелась квартира»: пожар вспыхнул в жилом доме в микрорайоне Горский — видео

— В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение, предварительная площадь пожара 9 кв.м. С 10 этажа из соседней квартиры сотрудники МЧС России эвакуировали женщину и 5-летнего ребенка при помощи спасательных устройств, — сообщили в ведомстве.



Кроме того, до прибытия пожарных из подъезда дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Данные о пострадавших в результате возгорания не поступала.

