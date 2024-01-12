«Загорелась квартира»: пожар вспыхнул в жилом доме в микрорайоне Горский — видео

Вечером 12 января в Новосибирске произошел пожар на левом берегу города. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в одном из жилых домов загорелась квартира.
Инцидент произошел в здании в микрорайоне Горский, 2 в Ленинском районе. Указано, что возгорание заметили на десятом этаже дома.
— В микрорайоне Горский, 2, на 10 этаже дома загорелась квартира, — сказано в сообщении.
Телеграм-канал опубликовал видео с места происшествия. На кадрах можно заметить дым, который поднялся над верхними этажами жилого здания. Видео пожара также появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, специалисты реагировали на сообщение о возгорании в 19:48 часов. В квартире горели домашние вещи,
— В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение, предварительная площадь пожара 9 кв.м. С 10 этажа из соседней квартиры сотрудники МЧС России эвакуировали женщину и 5-летнего ребенка при помощи спасательных устройств, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, до прибытия пожарных из подъезда дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Данные о пострадавших в результате возгорания не поступала.
Накануне в Новосибирске загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на улице Хилокской.