Пожар началася на веранде: что известно о сибирской семье, где мать с детьми погибли в пожаре

— Семье в 2017-ом году установили автономный дымовой пожарный извещатель. Им также бесплатно предлагали заменить его на более продвинутый с GPS-модулем (он передает сигнал о пожаре на телефон) но они отказалась: письменный отказ лежит в сельсовете. Инструктаж по противопожарной безопасности для них проводился в августе прошлого года. Семья благополучная, на учете не состояла, — сказал НГС Краус.

