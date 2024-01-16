Пожар началася на веранде: что известно о сибирской семье, где мать с детьми погибли в пожаре

В Новосибирской области семья из поселка Петровский, дом которых сгорел вместе с матерью и двумя детьми, добровольно отказалась от установки GPS модуля на свой пожарный извещатель. Об этом НГС рассказал и.о. главы Ордынского района Юрий Краус.
— Семье в 2017-ом году установили автономный дымовой пожарный извещатель. Им также бесплатно предлагали заменить его на более продвинутый с GPS-модулем (он передает сигнал о пожаре на телефон) но они отказалась: письменный отказ лежит в сельсовете. Инструктаж по противопожарной безопасности для них проводился в августе прошлого года. Семья благополучная, на учете не состояла, — сказал НГС Краус.
По словам чиновника, пожарные прибыли на вызов спустя девять минут после поступления сигнала, с огнем они боролись более пяти часов. В пожаре погибла многодетная мать, ее четырехлетний сын и семилетняя дочь. Оставшимся членам семьи оказывают психологическую помощь. Начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов уточнял, что всего у семьи было пятеро детей — трое уже совершеннолетние, один из них находится в армии. Датчик семья демонтировала, потому что он мешал курить.
— Предварительно, пожар начался с веранды, где находились электрощит и печка. Причина будет установлена. Родители сознательно отказались жить безопасно. В этой ситуации спасатели часто бессильны, — сообщили в МЧС России.
Ранее были опубликованы кадры с места происшествия: дом полностью сгорел.