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Во дворе лежат два велосипеда: кадры с места страшного пожара, где погибли сибирячка и двое детей

Семья не использовала извещатель, который был установлен в доме

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В доме нашли три тела

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Появились кадры с места страшного пожара, где погибли женщина и двое маленьких детей. Возгорание произошло в Ордынском районе Новосибирской области 15 января.

По предварительным данным, сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов, пожар произошел из-за неисправной проводки на веранде частного дома.

На место трагедии выехал прокурор Ордынского района для координации действий правоохранительных органов

На место трагедии выехал прокурор Ордынского района для координации действий правоохранительных органов

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Внутри был установлен пожарный извещатель, но семья отказалась его использовать. После случившейся трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар произошел в ночь на 16 января

Пожар произошел в ночь на 16 января

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Недавно в Новосибирске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Объединения. В результате возгорания погибла девушка.

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