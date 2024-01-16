Во дворе лежат два велосипеда: кадры с места страшного пожара, где погибли сибирячка и двое детей

Появились кадры с места страшного пожара, где погибли женщина и двое маленьких детей. Возгорание произошло в Ордынском районе Новосибирской области 15 января.
По предварительным данным, сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов, пожар произошел из-за неисправной проводки на веранде частного дома.
Внутри был установлен пожарный извещатель, но семья отказалась его использовать. После случившейся трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Недавно в Новосибирске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Объединения. В результате возгорания погибла девушка.