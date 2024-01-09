На правом берегу Новосибирска вспыхнул автомобиль — видео пожара

Днем 9 января на правом берегу Новосибирска загорелся автомобиль. Видео с места пожара опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
— На МЖК, в районе Высоцкого, загорелся седан Nissan Bluebird, — сказано в сообщении.
Судя по кадрам, на месте происшествия находятся пожарные и сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, автомобиль загорелся возле дома №6 по улице Плющихинская.
Специалисты выехали на место происшествия в 16:30 часов, открытое горение удалось ликвидировать через 17 минут, в 16:47 часов.
— На месте хозяев не было, горело в подкапотном пространстве, — сообщили в ведомстве.
В сентябре в Новосибирске вспыхнул автомобиль в Кировском районе. Место пожара снял на видео очевидец.