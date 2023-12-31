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«Там парень был один». В новосибирской десятиэтажке загорелась квартира — момент пожара попал на видео

По данным очевидца, никто не пострадал

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31 декабря в доме на улице Титова, 240/1 случился пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Как утвержается в публикации, ЧП произошло в квартире на 10-м этаже. Автор поста предполагает, что там, на балконе, могли загореться теплые полы.

— Все живы. Там парень был один, — пишет канал, ссылаясь на очевидца.

Чтобы подробнее узнать о пожаре, НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.

27 декабря в девятиэтажном доме на Народной вспыхнул пожар — в квартире загорелась елка. Из-за происшествия эвакуировали людей.

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НовосибирскПроисшествиеПожар
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