«Там парень был один». В новосибирской десятиэтажке загорелась квартира — момент пожара попал на видео

31 декабря в доме на улице Титова, 240/1 случился пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Как утвержается в публикации, ЧП произошло в квартире на 10-м этаже. Автор поста предполагает, что там, на балконе, могли загореться теплые полы.
— Все живы. Там парень был один, — пишет канал, ссылаясь на очевидца.
Чтобы подробнее узнать о пожаре, НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.
27 декабря в девятиэтажном доме на Народной вспыхнул пожар — в квартире загорелась елка. Из-за происшествия эвакуировали людей.