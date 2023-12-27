В девятиэтажном доме на Народной вспыхнул пожар — в квартире загорелась елка

Вечером 27 декабря в жилом доме в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в одной из квартир здания загорелась елка.
Инцидент произошел в девятиэтажном доме по улице Народная. Пожарные реагировали на сообщение о возгорании в 20:22 часов, они прибыли на место вызова в течение семи минут.
—За 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение и провели эвакуацию жителей, — уточнили в ведомстве. — По предварительной информации на 7 этаже в квартире горела елка на площади 1 кв.м и домашние вещи на площади 4 кв.м.
Уточняется, сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей дома четырех человек, в том числе одного ребенка. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, вышла из жилья самостоятельно до прибытия пожарных.
— Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в ведомстве.
В середине декабря в Новосибирске произошел пожар в квартире, расположенной в доме на улице Объединения. В результате возгорания погибла девушка, еще один человек пострадал. Что известно о пожаре — в материале.