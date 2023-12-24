«Легли спать»: семилетний мальчик умер в дачном доме на Алтае — тело нашла мать

Семилетний мальчик умер в дачном доме в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, тело ребенка с признаками отравления угарным газом обнаружила его мать.
По данным ведомства, 23 декабря жительница Бийска приехала со своим сыном в дачный дом, который находится в селе Соколово Зонального района. Семья затопила печь и легла спать. Тело ребенка нашли следующим утром.
— Затопив печь, они легли спать. Утром мать обнаружила тело мальчика с признаками отравления угарным газом. Сама женщина госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства инцидента. Назначены необходимые экспертизы.
В конце декабря в Алтайском крае вспыхнул пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли двое подростков.