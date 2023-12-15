freedom
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 7/10
usd 89.67
eur 97.74
Тема дняНа Солнце произошла мощнейшая за 6 лет вспышка
Все новости
Все новости

Вмерзшие в лед машины на Большевистской отогревали горячей водой — жалоб на поломки не было

Автомобили отогревали горячей водой

3 892

Водой залило несколько парковок

Поделиться

Владельцы автомобилей, которые вмерзли в лед после потопа 13 декабря, не обратились с жалобами на поломки. Об этом НГС рассказали в пресс-службе МУП «Горводоканал» в ответ на запрос.

— После прорыва по улице Большевистская, который произошел утром 13 декабря в МУП города Новосибирска «Горводоканал» обращений от жителей на поломку и неисправность автомобилей не поступало. Все обращения автомобилистов на месте подтопления были обработаны, — добавили в пресс-службе компании.

Вмерзшие машины отогревали 13 декабря специализированным автомобилем с горячей водой.

Вода полилась по улицам города утром 13 декабря, в морозный день. Холодная вода замерзла за несколько часов и припаркованные автомобили оказались в ледяной ловушке. Один из местных жителей рассказал, что проехал по дороге с водой, после чего у него начались проблемы с машиной. Днем в среду стало известно, что прокуратура проверит действия аварийно-диспетчерской службы после инцидента на Большевистской.

ГорводоканалНовосибирскМашинаЛед
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter